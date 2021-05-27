ЦБ спрогнозировал возвращение ВВП к допандемическим уровням к середине года

Российская экономика продолжает восстанавливаться. Уровень валового внутреннего продукта (ВВП) может вернуться к допандемическим показателям к середине 2021 года. Как сообщил «Интерфакс», такой прогноз на выступлении в Госдуме сделала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что проводимая регулятором мягкая денежно-кредитная политика создала хорошие условия для восстановления экономического сектора.

«Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть, к середине года российский ВВП вернется на уровни допандемические», — заявила Набиуллина.

Согласно действующему прогнозу Центробанка рост ВВП по итогам 2021 года составит 3−4%. Министерство экономического развития в апреле пересмотрело свой прогноз в сторону снижения. По его прогнозу рост ВВП в этом году составит 2,9%.

Всемирный банк пересмотрел свои показатели в отношении России. В организации ожидают, что рост ВВП по итогам 2021 года составит 3,2%. Это выше, чем было в мартовском прогнозе, где фигурировали данные в 2,9%.

В ведомстве пояснили, что положительными факторами стали повышение цен на нефть и мягкая денежно-кредитная политика, которую проводит Центробанк на внутреннем рынке.

Как напомнило РИА ФАН, Набиуллина заявила о будущем росте ставок по депозитным счетам. Она не исключила, что увеличиваться они будут быстрее инфляции, что позволит прекратить отток капитала из банков.