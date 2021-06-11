Повышение ключевой ставки объяснили в ЦБ

Если снизить ключевую ставку в условиях роста инфляции, то можно потерять веру в рубль. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

11 июня ЦБ повысил ключевую ставку третий раз подряд. Теперь она составляет 5,5% годовых.

Сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов в разговоре с «360» рассказал, что ключевая ставка — это инструмент, который выравнивает инфляцию и останавливает рост денежной массы.

«Для простых россиян это обернется тем, что будет удорожание стоимости кредитов, подвинутся процентные ставки по кредитам, но, вероятно, поднимутся и ставки по депозитам в банках», — прокомментировал последствия этого решения ЦБ экономист. Он не увидел предпосылок для дальнейшего роста ключевой ставки, так как сейчас ее уровень превышает существующий темп инфляции, который к концу года, по прогнозам, будет снижаться.