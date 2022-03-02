«На ногах устоит». Песков заявил о запасе прочности российской экономики

Экономика России испытывает серьезные удары, но у нее есть запас прочности, чтобы устоять на ногах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на слова лидера США Джо Байдена о том, что российская экономика расшатана.

Песков отметил, что на экономический сектор РФ действительно оказывается серьезный нажим, он подвергся серьезным ударам, сообщило РИА «Новости».

«Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведется. На ногах устоит», — подчеркнул он.

О том, что экономика России расшатана в результате западных санкций, Байден заявил в своем обращении к конгрессу. Также он заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. Ранее аналогичным образом поступили страны Евросоюза.

Накануне министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС намерен развернуть тотальную экономическую войну против России.