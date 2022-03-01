«Следите за своей речью, господа». Дмитрий Медведев жестко ответил главе Минфина Франции

Руководителю Минфина Франции Брюно Ле Мэру следует внимательнее следить за своей речью после слов об экономической войне против России. Об этом в своем Twitter заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа!» — написал Медведев.

Также политик напомнил, что в истории человечества часто происходило так, что экономические войны перерастали в настоящие.

Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Info заявил, что страны Евросоюза намерены развернуть тотальную финансовую и экономическую войну против Российской Федерации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что введенные западные санкции напрямую влияют на граждан России. Он добавил, что правительство реализует указы президента Владимира Путина, направленные на поддержку курса национальной валюты.