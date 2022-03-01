Глава Минфина Франции заявил о планах ЕС развернуть тотальную экономическую войну против России

Евросоюз намерен развернуть тотальную экономическую войну против России, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Ранее ЕС полностью закрыл небо для российских самолетов, а часть банков, попавших под санкции, отключили от SWIFT.

C заявлением о тотальной экономической войне Брюно Ле Мэр выступил в прямом эфире радиостанции France Info, написал ТАСС.

«Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия», — предупредил глава французского Минфина.

Хотя новые санкции против России ударили по финансовому сектору, эксперты заявляют, что россиянам надо сохранять спокойствие.

В частности, начальник казначейства ББР Банка Дмитрий Мерзляков заявил, что сейчас рублевые депозиты стали одним из наиболее выгодных способов сбережения накоплений, а снимать деньги с карт, счетов, депозитов, чтобы хранить их дома, по его словам, нет смысла.