Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. Об этом он сообщил во время ежегодного обращения к Конгрессу.

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале Белого дома. Байден выступает с ежегодным посланием «О положении страны».

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — заявил Байден.

Несколькими часами ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о планах США закрыть воздушное пространство над своей территорией для российских авиакомпаний. Решение по этому вопросу, как указывалось, озвучат в течение ближайших суток, уточнил RT.

Россиянам рекомендовали в ближайшее время воздержаться от неслужебных поездок заграницу. Сейчас многие туристы, которые путешествовали по Европе, столкнулись с проблемами из-за закрытия некоторыми странами воздушного пространства для российских самолетов. Ростуризму, Минтрансу и МИД России поручено организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.