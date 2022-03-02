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    02 марта 2022, 05:23

    США закрыли воздушное пространство для российских самолетов — Байден

    Президент Байден: США закрыли воздушное пространство для авиакомпаний России

    Валерия Шафирко

    Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. Об этом он сообщил во время ежегодного обращения к Конгрессу.

    Трансляция заседания ведется на YouTube-канале Белого дома. Байден выступает с ежегодным посланием «О положении страны».

    «Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — заявил Байден.

    Несколькими часами ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о планах США закрыть воздушное пространство над своей территорией для российских авиакомпаний. Решение по этому вопросу, как указывалось, озвучат в течение ближайших суток, уточнил RT.

    Россиянам рекомендовали в ближайшее время воздержаться от неслужебных поездок заграницу. Сейчас многие туристы, которые путешествовали по Европе, столкнулись с проблемами из-за закрытия некоторыми странами воздушного пространства для российских самолетов. Ростуризму, Минтрансу и МИД России поручено организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.