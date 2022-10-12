Мобилизованных из Кузбасса освободили от транспортного налога | 360°

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Viber Мобилизованных из Кузбасса освободили от транспортного налога Власти Кузбасса на 2 года освободили мобилизованных на СВО от транспортного налога РИА Новости

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Участников спецоперации из Кузбасса на два года освободили от транспортного налога. Новую льготу распространили не только на мобилизованных и добровольцев, но и тех, кто служит по контракту, сообщили в правительстве Кемеровской области.

Бойцам, которые отправились служить после 16 сентября 2022 года, не придется платить налог на машину за 2021 и 2022 годы. Для этого внесли изменения в региональный закон «О транспортном налоге».

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Собирать документы тоже не нужно, льготу оформят без заявления — на основе списков, которые департамент военно-мобилизационной подготовки правительства передаст в налоговую службу.

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На бойцов из Кузбасса также распространятся федеральные меры поддержки. Например, призванным предпринимателям устроят кредитные и налоговые каникулы. Жены мобилизованных получат приоритет при трудоустройстве в госучреждения и воинские части, семьи — бесплатные путевки в санатории после лечения в стационарах.

Депутаты Госдумы предложили также вне очереди предоставлять тяжело раненым военным жилье. Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время.

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