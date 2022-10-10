Россиянам объяснили, какие меры социальной поддержки положены членам семей мобилизованных | 360°

Общество 10 октября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, какие меры социальной поддержки положены членам семей мобилизованных «Объясняем.рф»: членам семей военных будет оказана всесторонняя социальная поддержка РИА Новости

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Правительство России на портале «Объясняем.рф» разместило информацию, разъясняющую все меры социальной поддержки для семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Речь идет о льготах для супруг и детей.

Жены мобилизованных резервистов имеют приоритет при устройстве на работу в госучреждения и воинские части. Причем, они остаются в штате даже при сокращении. При этом, согласно данным портала, их в числе первых должны направить на профобучение.

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«При направлении на медреабилитацию после лечения в стационаре санаторные путевки детям и членам семей военнослужащих предоставляются бесплатно», — сказано в сообщении.

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Дети мобилизованных, по данным портала, в первую очередь получают места в детских садах и школах.

Члены семей военнослужащих имеют право на бесплатный проезд от дома к части при переводе на новое место службы. Кроме того для них предусмотрены оплачиваемые билеты при поездке на отдых (один раз в год) и на лечение.

Также на портале «Объясняем.РФ» запустили чат-бот для ответов на основные вопросы по частичной мобилизации. Он доступен на страницах платформы в «ВКонтакте», Telegram, Viber.

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