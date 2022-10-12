Мобилизованным предложили предоставлять жилье без очереди | 360°

Общество 12 октября 2022, 04:50 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным предложили предоставлять жилье без очереди «Известия»: мобилизованным россиянам предложили давать жилье без очереди Unsplash

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Участвовавшим в спецоперации россиянам, получившим увечья и серьезные заболевания, предложили давать жилье вне очереди. В ближайшее время инициативу рассмотрят в Госдуме, сообщила председатель комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

Если законопроект одобрят, то на получение жилья без очереди смогут рассчитывать военнослужащие, которые участвовали в спецоперации и получили увечья с серьезными заболеваниями. При этом парламентарий уточнила, что квартиры дадут нуждающимся. В качестве примера она привела тех, у кого нет собственного жилья.

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«Люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, отдавшие долг Родине, нуждаются в постоянном обеспечении особых нужд и потребностей, в том числе и по постоянному уходу. Именно поэтому они должны быть обеспечены комфортным жильем в подобных случаях», — сказала Хованская «Известиям».

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Она добавила, что срок службы не будет влиять на решение о предоставлении квартиры. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. В Минобороны заявили, что изучат документ после его передачи в профильный комитет.

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