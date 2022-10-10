Россиянам объяснили, какие меры поддержки положены мобилизованным предпринимателям | 360°

Общество 10 октября 2022, 20:05 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, какие меры поддержки положены мобилизованным предпринимателям «Объясняем.рф»: мобилизованным предпринимателям предоставят кредитные каникулы

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Предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут получить отсрочку от налогов и платежей по кредитам. Об этом заявили специалисты портала «Объясняем.рф».

Уточняется, что каникулы будут длиться окончания военной службы или контракта в рамках участия в СВО плюс 30 дней. Их можно продлены на время, пока заёмщик будет находиться на лечении от ранений.

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Также для мобилизованных предусмотрен перенос срока подачи деклараций по налогам, отчётности по страховым взносам и прочее. Таким образом, мобилизованные будут оставаться собственниками бизнеса. Сейчас военнослужащие не могут заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц.

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«Благодаря закону мобилизованные получат пятидневную отсрочку и смогут оформить руководство на третьих лиц», — объяснили сотрудники сервиса.

Для бизнесменов, которых призвали на военную службу, планируется продлить сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Срока представления деклараций по налогам и иной отчётности также перенесут.

При этом, если мобилизованный предприниматель не сможет вовремя выполнить госконтракты, их условия можно будет изменить по соглашению сторон. С бизнесменов не будут взыскивать неустойки, а их имена не попадут в реестр недобросовестных поставщиков.

Проект федерального закона поручено разработать Минюсту и Минобороны до 17 октября. Меры поддержки затронут все госконтракты, которые заключили до конца 2023 года.

Ранее на сайте «Объясняем.рф» сообщили, что жены мобилизованных резервистов предоставят приоритет при устройстве на работу в госучреждения и воинские части.

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