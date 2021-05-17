Минсельхоз назвал ситуацию с сахаром в России стабильной

В Министерстве сельского хозяйства назвали ситуацию с сахаром в России стабильной. По прогнозам, урожай свеклы в этом году позволит обеспечить потребности внутреннего рынка.

В этом году планируется увеличить посевные площади под сахарной свеклой почти на 15% — до более одного миллиона гектаров. Об этом сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

«Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», — сообщили в Минсельхозе.

В этом году, как ожидается, соберут не менее 40 миллионов тонн свеклы. После переработки выйдет около шести миллионов сахара, что позволит обеспечить на 100% потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов.

Помимо увеличения посевных, в России для стабилизации цен на сахар установили квоту на его импорт с пониженной ставкой пошлины. Также в период подготовки к новому производственному сезону власти выделили субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.

Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость сахара значительно вырастет в 2022 году.