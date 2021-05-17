Россиян предупредили о резком повышении цен на сахар

Стоимость сахара может взлететь к 2022 году, когда закончится соглашение о стабилизации цен. В Минэкономики заявили, что планов продлевать его нет.

Ситуацию ухудшает погода в России. Из-за холода и дождей на юге страны сев свеклы идет с отставанием. В результате урожай, который должен быть собран в июле, будет собран в августе. Это станет причиной отсрочки запуска заводов. Об этом сообщил «Коммерсант».

В Минсельхозе обдумывают меры по сдерживанию цены на сахар. Ведомство планирует переключить переработчиков на закупку сырья у Объединенной зерновой компании (ОЗК), подконтрольной государственным структурам. Это, по мнению министерства, позволит местным заводам реализовывать продукцию в розницу. Однако представители бизнеса заявили, что предложенные цены ОЗК «выглядят не очень привлекательно».

С повышением цен на сахар взлетит стоимость кондитекрских изделий, отметил в разговоре с изданием исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. Он отметил, что на сахар приходится 15–90% себестоимости кондитерских изделий и из-за роста цен небольшие и средние предприятия работают с нулевой или даже отрицательной рентабельностью.