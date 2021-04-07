Производителям сахара и подсолнечного масла в России выделили еще 9 млрд субсидий

Правительство России выделило из резервного фонда девять миллиардов рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Распоряжение подписал премьер-министр правительства Михаил Мишустин.

«Производителям подсолнечного масла и сахара-песка частично компенсируют затраты на изготовление и реализацию продукции. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары», — сообщили ТАСС в пресс-службе Кабмина.

Правительство планирует с помощью компенсации зафиксировать стоимость одного килограмма сахара на уровне 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, стоимость одного литра подсолнечного масла — 95 и 110 рублей соответственно. Производители, которые согласились сдерживать цены, будут из государственной казны получать по 10 рублей за каждый литр масла и по пять рублей за каждый килограмм сахара.

В планах у правительства по таким ценам реализовать не менее 600 тысяч литров масла и не менее 600 тысяч тонн сахара.

Соглашение о стабилизации цен было продлено в конце марта. До 1 июня оно будет действовать для производителей сахара, до 1 октября — масла.