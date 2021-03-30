Заморозку цен на сахар и масло продлили в России

Правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября года. Постановление утвердил Михаил Мишустин.

«Речь идет о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями», — сообщили в правительстве.

Благодаря постановлению стоимость одного килограмма сахара не должна превышать 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а подсолнечного масла — 95 и 110 рублей соответственно.

Срок действия заключенных в декабре соглашений должен был истечь 1 апреля, однако в рамках комплекса мер по снижению цен на продовольствие, разработанных правительствам по поручению Владимира Путина, было решено продлить соглашение о заморозке цен.

В правительстве отметили, что для сдерживании цен на масло и сахар власти скорректировали пошлины на некоторые сельхозтовары, объявили меры поддержки мукомолам и хлебопекам и усовершенствовали систему мониторинга цен.

Для оперативного решения вопросов работает межведомственная группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.