Максимальное пособие по безработице в России увеличат в 2022 году

Максимальный размер пособия по безработице в России в 2022 году поднимут до 12 792 рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, написало РИА «Новости».

Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года, отметили в Минтруде.

Таким образом, в следующем году максимальный размер пособия вырастет на 662 рубля.

Для оформления пособия по безработице нужно обращаться в центр занятости населения.

Услуга по подтверждению статуса безработного в Московской области теперь доступна в МФЦ. Воспользоваться ею можно во всех 126 офисах, работающих в регионе.

Правительство ранее предложило Госдуме поднять минимальный размер оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей. Это предполагает рост на 6,4% в сравнении с нынешним МРОТ, который составляет 12 792 рубля. Благодаря индексации поднимется зарплата почти 4,7 россиян. Также со следующего года планируется поднять размер прожиточного минимума для трудоспособного населения до 13 026 рублей.