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    23 сентября 2021, 12:41

    Правительство одобрило законопроект о МРОТ на 2022 год

    Анатолий Минкин

    Проект федерального закона об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2022 год не ниже прожиточного минимума для работающих россиян получил одобрение правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, поправки в закон о МРОТ внесут на рассмотрение в Госдуму.

    Правительство одобрило законопроект о МРОТ на 2022 год

    По данным Министерства труда и социальной защиты, в 2022 году минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей, это на 6,7% больше, чем в 2021 году. Уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 13 026 рублей.

    Индексация МРОТ приведет к повышению заработной платы 4,7 миллиона работающих россиян.

    МРОТ рассчитывают исходя из соотношения медианной заработной платы. Это средний размер, больше и меньше которого получает половина населения страны.

    Указ о сохранении МРОТ выше прожиточного минимума трудоспособного населения страны президент России Владимир Путин подписал в декабре 2020 года.