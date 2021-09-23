Правительство одобрило законопроект о МРОТ на 2022 год

Проект федерального закона об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2022 год не ниже прожиточного минимума для работающих россиян получил одобрение правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, поправки в закон о МРОТ внесут на рассмотрение в Госдуму.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в 2022 году минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей, это на 6,7% больше, чем в 2021 году. Уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 13 026 рублей.

Индексация МРОТ приведет к повышению заработной платы 4,7 миллиона работающих россиян.

МРОТ рассчитывают исходя из соотношения медианной заработной платы. Это средний размер, больше и меньше которого получает половина населения страны.

Указ о сохранении МРОТ выше прожиточного минимума трудоспособного населения страны президент России Владимир Путин подписал в декабре 2020 года.