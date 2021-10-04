Жители Подмосковья смогут подтвердить отсутствие работы через МФЦ

Услуга по подтверждению статуса безработного теперь появилась в МФЦ Подмосковья. Ее можно получить во всех 126 офисах региона. Это отметил глава областного Мингосуправления Максим Рымар.

Он уточнил, что в МФЦ Подмосковья появилась услуга Центров занятости населения.

Жители Подмосковья могут обращаться в МФЦ, чтобы подтвердить или перерегистрировать статус безработного Максим Рымар.

По его словам, предварительно жителей запишут на прием по электронной очереди.

«В подмосковных МФЦ можно будет получить направление от Центров занятости населения на работу или уведомление об отсутствии подходящей вакансии на дату явки», — объяснили в Мингосуправления Подмосковья.

Чтобы центр занятости начал подбор вакансий, нужно будет заполнить резюме и подать заявление на сайте trudvsem.ru. Сделать это можно в МФЦ — доступ к порталу предоставят в цифровой зоне офиса.

С собой обязательно нужно взять паспорт с трудовой книжкой, направление на работу с отметкой работодателя с предыдущей явки в случае перерегистрации, уведомление о явке в МФЦ.

Подробный порядок действий для безработных описали по ссылке.