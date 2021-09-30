Правительство предложило поднять МРОТ почти на 1000 рублей в 2022 году

Правительство России предложило поднять минимальный размер оплаты труда в России до 13 617 рублей с 1 января 2022 года. Это на 6,4% больше действующего МРОТ.

Законопроект с таким предложением был внесен в Госдуму вместе проектом нового трехлетнего бюджета. На сегодняшний день МРОТ в России установлен на уровне 12 792 рублей в месяц.

По действующему законодательству минимальный размер оплаты труда рассчитывается как 42% от медианной зарплаты по России. Эту величину устанавливает Росстат. Это процентное соотношение должно пересматриваться исходя из условий социально-экономического развития, но не реже одного раза в пять лет.

Величина МРОТ на следующий год не может быть меньше показателя, установленного в текущем году. Также МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на новый год.