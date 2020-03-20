Курсы доллара и евро резко пошли вниз

После продолжительного взлета курсы валют снизились. Доллар упал до уровня 80 рублей, а евро — 87 рублей.

Центробанк России опубликовал курсы валют на 20 и 21 марта. Сейчас стоимость доллара составляет 80,15 рубля, курс евро — 87,26 рубля. Завтра, 21 числа, иностранная валюта еще больше опустится. Доллар упадет до отметки в 78 рублей, а евро — 84,15 рубля.

Такое снижение произошло впервые после нескольких дней повышения курса. Утром 19 марта на торгах доллар стоил больше 81 рубля, евро — 89.

После таких значений Центробанк начал продажу иностранной валюты, чтобы стабилизировать ситуацию. Теперь, если нефть российской марки Urals будет падать ниже 25 долларов на баррель, то объемы продаваемой валюты будут расти.

Скачки на бирже начались после объявления пандемии и провала сделки ОПЕК+. Переговоры экспортеров нефти прошли 6 марта, но страны так и не смогли договориться о сокращении нефтедобычи. Нефтяные трейдеры допустили, что стоимость нефти может упасть до пяти долларов за баррель. Как пояснил «360» независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов, такие резкие прогнозы могут означать изменение ситуации в лучшую сторону.