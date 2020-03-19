Банк России начал спасать рубль

Рубль продолжает стремительно падать, а доллар и евро — расти. Центробанк начал продажу иностранной валюты, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности», — сказано в сообщении ЦБ.

Объемы продаж будут зависеть от цены российской марки нефти Urals. Чем ниже она будет падать по сравнению с отметкой в 25 долларов на баррель, тем больше иностранной валюты отправят на рынок. Если стоимость будет расти, то Центробанк прекратит продажу. Валюту станут продавать в дополнительном объеме.

«Банк России будет следовать данному механизму продаж иностранной валюты на внутреннем рынке до 30 сентября 2020 года. О механизме продажи иностранной валюты после 30 сентября 2020 года Банк России сообщит дополнительно», — отмечается на сайте.

Утром 19 марта на открытии торгов доллар стоил больше 81 рубля, евро — 89. Как объяснил «360» начальник дилингового центра Металлоинвестбанка Сергей Романчук, скачки курсов связаны с коронавирусом и падением стоимости нефти. Ситуация может измениться через пару месяцев, когда стабилизируется обстановка в мире.