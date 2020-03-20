Нефти предрекли падение до $5 за баррель. Но это даже к лучшему

Нефтяные трейдеры допустили, что стоимость нефти может упасть до пяти долларов за баррель. Уменьшение цены за последние дни уже сильно сказалось на курсе валют. Но опасаться ослабления рубля не стоит, такие прогнозы могут говорить об изменении ситуации в лучшую сторону.

«Это в теории возможно, но обычно такие новости появляются перед разворотом. Когда тенденция идет на разворот, то всегда выходят какие-то прогнозы, что вот ноль будет, пять долларов, десять», — пояснил «360» независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

Разговоры о таком серьезном падении или взлете говорят об изменении ситуации. За прогнозами о падении до пяти долларов за баррель может последовать увеличение цены на нефть.

«Такой неплохой знак на самом деле. Начали писать какие-то странные вещи, значит, скоро будет разворот тенденции, как-то все исправится. Если серьезно, в теории может быть ситуация, когда ценовая война дойдет до таких странных вещей. В моменте это, наверное, возможно», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что все-таки здравый смысл должен возобладать и никто не будет повторять уже пройденные мировые кризисы. Если допустить, что цена на нефть рухнет, то курс рубля будет зависеть от действий Центробанка.

«Центробанк имеет резервы сейчас, чтобы удержать рубль, никакой проблемы нет. Но это его курсовая политика, которая не всегда понятна», — заключил Адамидов.

Речь идет о прогнозах нефтяных трейдеров, которые опасаются, что цена на нефть марки Brent упадет до 20 долларов за баррель. При этом стоимость WTI может вообще рухнуть до пяти долларов за баррель, пишет Bloomberg. Более того, такие значения могут продержаться как пару месяцев, так и до конца года.