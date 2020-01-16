Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

Курс рубля и биржевые индексы в ходе торгов на Московской бирже резко укрепились после того, как Госдума утвердила на посту премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Данные торгов показывают, что в 16:22 по московскому времени стоимость одного доллара составила 61,55 рубля — российская валюта укрепилась на 0,21%. Один евро в это же время стоил 68,73 рубля, что на 0,3% дешевле, чем до объявления имени нового премьер-министра России.

Одновременно с этим увеличился и индекс Московской биржи — он составил 3154,75 пункта. Этот показатель на 0,71% выше, чем уровень закрытия прошлой сессии. Вырос и индекс РТС, который отражает текущую суммарную рыночную капитализацию акций. После утверждения Мишустина на новую должность этот показатель увеличился на 0,75% и достиг отметки в 1614,33 пункта.

Михаил Мишустин ранее занимал пост главы Федеральной налоговой службы России. Должность премьер-министра страны он занял в четверг, 16 января, вместо Дмитрия Медведева. Бывший премьер-министр России подал в отставку 15 января — вместе с остальным правительством страны. Это произошло после послания Владимира Путина к Федеральному собранию, в ходе которого президент России озвучил ряд поправок в Конституцию.