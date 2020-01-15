Путин подписал указ об отставке правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ, отправляющий правительство в отставку.

Текст документа появился на официальном сайте Кремля.

«Объявить об отставке Правительства Российской Федерации. <…> Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано там.

Этим документом Владимир Путин назначил бывшего премьер-министра страны Дмитрия Медведева временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ. Кроме того, президент поручил Кабмину продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не сформируется новый состав.

Ранее стало известно, что Владимир Путин предложил на пост премьер-министра России Михаила Мишустина. Президент встретился с ним и, получив согласие, внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ полным составом уходит в отставку. Такое решение Кабмин принял через несколько часов после окончания послания Федеральному собранию. В ходе своей речи Путин перечислил ряд изменений, которые планируется внести в Конституцию. Бывший премьер-министр страны отметил, что они изменят баланс сил в РФ. Он подчеркнул, что правительство дает возможность президенту принимать все необходимые решения, а потому считает правильным свой уход.