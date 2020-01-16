В России новый премьер-министр. Как прошлое Михаила Мишустина поможет будущему страны
Накануне, на встрече с депутатами «Единой России», Мишустин назвал реализацию нацпроектов и борьбу с бедностью приоритетами в своей работе. В частности, через два года он пообещал наладить оказание адресной помощи малообеспеченным гражданам.
Другим важным направлением Мишустин видит активное внедрение в стране современных цифровых технологий. «Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей», — сказал он.
Заявления вполне реализуемые, если обратить внимание на биографию и опыт работы нового премьер-министра страны.
Компьютерный клуб
Мишустин имеет квалификацию инженер-системотехник по специальности «Системы автоматизированного проектирования». Ее он получил в Московском станкоинструментальном институте, там же окончил аспирантуру. Затем работал директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба (МКК), позднее возглавил правление организации.
Целью МКК было привлечение передовых зарубежных информационных технологий в страну. Благодаря их усилиям в России появились продукты Intel, IBM, Apple, Hewlett-Packard и других компаний.
«Особенно хотелось отметить роль Мишустина в истории МКК — с самых первых дней организационной работы по его созданию и до сегодняшних дней. Вне всякого сомнения, его энергия, знания, энтузиазм во много сделали МКК таким, каким он стал», — отмечается на сайте клуба.
Технологичная налоговая
В 1998 году Мишустин перешел на работу в Госналогслужбу в должности помощника руководителя по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей. В этой должности он возглавил проект модернизации налоговой службы. В августе 1998 года его назначили замглавы ведомства.
Когда он пришел в службу, там царила полная неразбериха, была низкая собираемость налогов. Он поставил систему на ноги и заставил работать. Вполне возможно, что правительству нужен именно талантливый организатор. Если Госдума согласует его кандидатуру и Мишустин возглавит правительство, он заставит работать всю командуВладимир Джабаровсенатор.
В налоговой Мишустин занимался развитием информационно-технологического комплекса и модернизацией работы службы. Под его началом появились ИНН, электронная цифровая подпись, организация работы по принципу «одного окна». Открылись центры обработки данных, инспекции оснастили новой техникой. Региональные отделения объединились в единую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. Благодаря этому эффективность работы службы выросла, а издержки сократились.
В 2003 году Мишустин стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию «Механизм государственного налогового администрирования в России».
Появление кадастра недвижимости
В 2004 году Мишустина назначили главой Роснедвижимости. На этом месте он занялся созданием единой системы учета объектов недвижимости. За два года ведомство закончило кадастровую оценку территорий страны. На основе которой, с 2006 года, начисляется земельный налог.
В декабре 2006 года Мишустин стал руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Под его руководством в стране появились первые в стране промышленно-производственные ОЭЗ в Татарстане и Липецке и технико-внедренческие ОЭЗ в Дубне, Томске и Зеленограде.
Решив поставленные задачи, чиновник ушел в отставку и занялся инвестиционным бизнесом в компаниях UFG Capital Partners и UFG Asset Management, позднее ЗАО «ОФГ инвест», работавшей под брендом Deutsche UFG Capital Management.
Электронный сбор налогов
В апреле 2010 года Мишустин стал главой Федеральной налоговой службы. После назначения он сообщил «Ведомостям», что продолжит работу над совершенствованием работы службы, чтобы получение услуг стало максимально комфортным.
Внедрение электронных сервисов и появление контакт-центра упростило взаимодействие предпринимателей и граждан с ФНС, переведя услуги на новый, цифровой уровень. Упор на аналитическую работу изменил подход к контрольным мероприятиям: число выездных проверок снизилось, а их эффективность выросла. Минимизация контакта налогоплательщика и инспектора помогла в борьбе с коррупцией. Как говорил сам Мишустин, «электронные сервисы гораздо важнее, чем отдельные кампании по ловле коррупционеров».
Другие достижения в фискальной политике — переход на онлайн-кассы. Их устанавливали ИП, что увеличило налоговую базу и повысило сборы. А с 2017 года в России начали регистрацию самозанятых. Поначалу люди не хотели регистрироваться из-за сложной процедуры и высокой ставки налога. Тогда в ФНС упростили регламент, снизили вычет и выпустили виртуальную мобильную кассу — приложение «Мой налог».
В беседе с «360» Герман Клименко рассказал о своем впечатлении от Мишустина. В должности советника президента он беседовал с Мишустиным об онлайн-кассах, введенном в 2017 году налоге на Google и электронной коммерции.
У меня сложилось общее впечатление, что у него прекрасная команда, он сам очень сильно вовлечен, и мне тогда искренне было жалко, что министром связи является не он. Мне кажется, что если мы хотим поднимать цифровую экономику, он один из самых удачных кандидатовГерман Клименкодеятель российской IT-индустрии.
В 2019 году, поздравляя налоговиков с профессиональным праздником, глава Минфина Антон Силуанов отметил, ФНС обеспечивает три четверти доходов России, а рост поступлений налогов превышает динамику экономики. За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
По мнению политолога и директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, компетенции Мишустина и то, как он справился с реформой налоговой, помогут ему организовать как текущую деятельность правительства по исполнению бюджетных обязательств, так и работу по подготовке изменений, внедрения их в жизнь совместно с депутатским корпусом.
«Человек блестяще себя зарекомендовал — человек энергичный, компетентный. Я думаю, лучшего кандидата придумать сложно в этих условиях на этот переходный период», — сказал он «360».