Накануне, на встрече с депутатами «Единой России», Мишустин назвал реализацию нацпроектов и борьбу с бедностью приоритетами в своей работе. В частности, через два года он пообещал наладить оказание адресной помощи малообеспеченным гражданам.

Другим важным направлением Мишустин видит активное внедрение в стране современных цифровых технологий. «Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей», — сказал он.

Заявления вполне реализуемые, если обратить внимание на биографию и опыт работы нового премьер-министра страны.

Компьютерный клуб

Мишустин имеет квалификацию инженер-системотехник по специальности «Системы автоматизированного проектирования». Ее он получил в Московском станкоинструментальном институте, там же окончил аспирантуру. Затем работал директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба (МКК), позднее возглавил правление организации.

Целью МКК было привлечение передовых зарубежных информационных технологий в страну. Благодаря их усилиям в России появились продукты Intel, IBM, Apple, Hewlett-Packard и других компаний.

«Особенно хотелось отметить роль Мишустина в истории МКК — с самых первых дней организационной работы по его созданию и до сегодняшних дней. Вне всякого сомнения, его энергия, знания, энтузиазм во много сделали МКК таким, каким он стал», — отмечается на сайте клуба.

Технологичная налоговая

В 1998 году Мишустин перешел на работу в Госналогслужбу в должности помощника руководителя по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей. В этой должности он возглавил проект модернизации налоговой службы. В августе 1998 года его назначили замглавы ведомства.

Когда он пришел в службу, там царила полная неразбериха, была низкая собираемость налогов. Он поставил систему на ноги и заставил работать. Вполне возможно, что правительству нужен именно талантливый организатор. Если Госдума согласует его кандидатуру и Мишустин возглавит правительство, он заставит работать всю команду Владимир Джабаров сенатор.

В налоговой Мишустин занимался развитием информационно-технологического комплекса и модернизацией работы службы. Под его началом появились ИНН, электронная цифровая подпись, организация работы по принципу «одного окна». Открылись центры обработки данных, инспекции оснастили новой техникой. Региональные отделения объединились в единую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. Благодаря этому эффективность работы службы выросла, а издержки сократились.

В 2003 году Мишустин стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию «Механизм государственного налогового администрирования в России».

Появление кадастра недвижимости

В 2004 году Мишустина назначили главой Роснедвижимости. На этом месте он занялся созданием единой системы учета объектов недвижимости. За два года ведомство закончило кадастровую оценку территорий страны. На основе которой, с 2006 года, начисляется земельный налог.

В декабре 2006 года Мишустин стал руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Под его руководством в стране появились первые в стране промышленно-производственные ОЭЗ в Татарстане и Липецке и технико-внедренческие ОЭЗ в Дубне, Томске и Зеленограде.

Решив поставленные задачи, чиновник ушел в отставку и занялся инвестиционным бизнесом в компаниях UFG Capital Partners и UFG Asset Management, позднее ЗАО «ОФГ инвест», работавшей под брендом Deutsche UFG Capital Management.

Электронный сбор налогов

В апреле 2010 года Мишустин стал главой Федеральной налоговой службы. После назначения он сообщил «Ведомостям», что продолжит работу над совершенствованием работы службы, чтобы получение услуг стало максимально комфортным.

Внедрение электронных сервисов и появление контакт-центра упростило взаимодействие предпринимателей и граждан с ФНС, переведя услуги на новый, цифровой уровень. Упор на аналитическую работу изменил подход к контрольным мероприятиям: число выездных проверок снизилось, а их эффективность выросла. Минимизация контакта налогоплательщика и инспектора помогла в борьбе с коррупцией. Как говорил сам Мишустин, «электронные сервисы гораздо важнее, чем отдельные кампании по ловле коррупционеров».

Другие достижения в фискальной политике — переход на онлайн-кассы. Их устанавливали ИП, что увеличило налоговую базу и повысило сборы. А с 2017 года в России начали регистрацию самозанятых. Поначалу люди не хотели регистрироваться из-за сложной процедуры и высокой ставки налога. Тогда в ФНС упростили регламент, снизили вычет и выпустили виртуальную мобильную кассу — приложение «Мой налог».

В беседе с «360» Герман Клименко рассказал о своем впечатлении от Мишустина. В должности советника президента он беседовал с Мишустиным об онлайн-кассах, введенном в 2017 году налоге на Google и электронной коммерции.

У меня сложилось общее впечатление, что у него прекрасная команда, он сам очень сильно вовлечен, и мне тогда искренне было жалко, что министром связи является не он. Мне кажется, что если мы хотим поднимать цифровую экономику, он один из самых удачных кандидатов Герман Клименко деятель российской IT-индустрии.

В 2019 году, поздравляя налоговиков с профессиональным праздником, глава Минфина Антон Силуанов отметил, ФНС обеспечивает три четверти доходов России, а рост поступлений налогов превышает динамику экономики. За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По мнению политолога и директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, компетенции Мишустина и то, как он справился с реформой налоговой, помогут ему организовать как текущую деятельность правительства по исполнению бюджетных обязательств, так и работу по подготовке изменений, внедрения их в жизнь совместно с депутатским корпусом.

«Человек блестяще себя зарекомендовал — человек энергичный, компетентный. Я думаю, лучшего кандидата придумать сложно в этих условиях на этот переходный период», — сказал он «360».