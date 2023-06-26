Деньги 26 июня 2023, 07:36 Курс доллара превысил максимум марта 2022 года Курс доллара на Мосбирже превысил 87 рублей, евро 95 рублей РИА «Новости»

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При открытии торгов на Мосбирже курсы доллара и евро превысили 87 и 95 рублей соответственно. Это максимальные отметки за последние месяцы, сообщил ТАСС.

Курс доллара в 07:04 составил 87,23 рубля и впервые с 29 марта 2022 года превысил отметку в 87 рублей. Евро стоил 95,28 рубля. Эта валюта с 25 апреля не поднималась выше 95 рублей.

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Юань, по данным валютных торгов на Мосбирже, составил 12,059 рубля. Это его максимальное значение после 7 апреля. Три валюты подорожали от 2,99% до 3,18%.

Российские банки 24 июня повысили курс валют. Доллар в Росбанке при продаже стоил 105 рублей, евро — 115 рублей. Финансовый эксперт Михаил Беляев объяснил это негативной новостной повесткой, эффект которой спустя время сошел на нет. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков призвал россиян не обналичивать сбережения, иначе курс валют из-за панического спроса подскочит еще выше.