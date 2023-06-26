Деньги 26 июня 2023, 05:20 Будущее курса доллара спрогнозировали в России Экономист Беляев: курс доллара будет в районе 83-84 рублей Pxhere

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Курс доллара либо остановится на 83 рублях, либо повысится до 84 рублей. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук, финансовый эксперт Михаил Беляев. Своими прогнозами он поделился в разговоре с Lenta.ru.

Произошедший 24 июня скачок курса валют, как объяснил экономист, был определен негативным новостным фоном в России.

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«Но, поскольку это событие было урегулировано достаточно быстро, информационный налет ушел», — сказал Беляев.

Также пока нет глубинных экономических факторов для особенного укрепления рубля по отношению к доллару, заметил экономист.

«Поэтому мы можем говорить о том, что курс рубля по отношению к доллару, скорее всего, остановится на 83 или поднимется до 84 рублей», — спрогнозировал Беляев.

По его словам, дальнейшего ослабления курса рубля не наблюдается, поскольку никаких серьезных экономических оснований для этого нет.

Утром 24 июня резко повысились курсы валют. Во многих коммерческих организаций американскую валюту начали продавать от 90 рублей, а европейскую — от 100 рублей. Но уже вечером российские банки снизили обменные курсы валют. Большинство банков стало предлагать за доллар немногим меньше 90 рублей, а евро — ниже 100 рублей.