Деньги 24 июня 2023, 16:01 Российские банки подняли курс продажи валюты Курсы продажи доллара и евро в российских банках повысились до максимума с начала года РИА «Новости»

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Крупнейшие российские банки подняли курс на продажу валюты. Об этом со ссылкой на данные финансовых организаций сообщило РИА «Новости».

Самые высокие цены установил Росбанк. Курс доллара там подняли до 105 рублей, евро — до 115 рублей. При этом курс на покупку остался без изменений 76,17 и 82,97 рубля соответственно.

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Альфа-банк начал продавать доллары за 96 рублей, а евро за 106 рублей. ВТБ довел продажные курсы валют до 92,45 и 100,5 рубля. Купить деньги бивалютной корзины в банке «Открытие» можно за 90 и 100 рублей соответственно.

В банке «Тинькофф» покупка долларов обойдется в 91,1 рубля, евро — за 100,5 рубля. Самый выгодные курсы сохранили Промсвязьбанк (доллар — 84,87 рубля, а евро — 93,06 рубля), Московский кредитный банк (86 и 93,5 рубля) и Сбербанк (88,33 и 94,16 рубля).

Установленный Центральным банком России курс доллара на субботу, 24 июня, составляет 84,07 рубля, евро — 91,49 рубля.