Деньги 25 июня 2023, 09:10 Россиян попросили не снимать наличность в больших объемах Вице-президент АБР Войлуков: смысла снимать наличность в больших объемах нет РИА «Новости»

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У жителей России нет необходимости снимать наличные средства в больших объемах, так как курс валют станет завышенным из-за панических настроений. Об этом газете «Известия» сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

«Никакого смысла в снятии большого объема наличности сейчас нет. Тем более, банки поднимают курсы из-за повышенного интереса к валюте, чтобы немного охладить спрос», — сказал Войлуков.

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По его словам, закупка евро и долларов по завышенному курсу станет неправильным вариантом.

Днем ранее, 24 июня, некоторые отечественные банки существенно подняли курсы на продажу иностранной валюты. Например в Росбанке курс на продажу евро поднялся до 115 рублей, а доллара — до 105. При этом курс на покупку остался неизменным — 82,97 и 76,17 рублей соответственно.

Ближе к ночи стоимость валюты в банках начала постепенно снижаться.