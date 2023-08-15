Деньги 15 августа 2023, 07:45 Курс доллара опустился более чем на 5 рублей на открытии торгов Данные Мосбиржи: курс доллара упал до 92,6 рубля на открытии торгов Pxhere

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Рубль во время открытия валютных торгов на Московской бирже 15 августа укрепился по отношению к евро, доллару, юаню по сравнению с закрытием прошлой сессии. Американская валюта в 06:59 стоила 92,6 рубля. Об этом говорят данные торгов.

Однако уже спустя 10 минут доллар поднялся до 97,20 рубля. По данным на 07:20 он торгуется на уровне 96,03 рубля.

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Курс евро на открытии торгов падал на 3,18% — до 103,75 рубля, курс юаня снижался на 0,45% — до 13,33 рубля. Сейчас за них дают 104,6 рубля и 13,129 рубля соответственно.

Накануне американская валюта превысила планку в 100 рублей, европейская — стоила больше 110 рублей. Такие показатели до этого фиксировали в марте 2023 года. Позже в понедельник, 14 августа, за доллар давали 99,84 рубля, за евро — 108,8 рубля.

Банк России анонсировал внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Оно состоится 15 августа.