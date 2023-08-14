14 августа 2023, 18:00
Курс рубля начал расти против доллара, евро и юаня
Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня после анонса заседания ЦБ
Курс российского рубля в ходе торгов на Московской бирже начал расти по отношению к мировым валютам, курс американского доллара опустился ниже 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.
По состоянию на 17:22 по московскому времени, курс доллара находился на отметке 99,84 рубля, курс евро составил 108,8 рубля, а юаня — 13,66 рубля.
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Центробанк объявил, что 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.
«Заседание совета директоров Банка России пройдет 15 августа, на нем рассмотрят вопрос о ключевой ставке. Время публикации пресс-релиза — в 10:30», — заявили в регуляторе.
Помощник президента России Максим Орешкин заявлял, что причиной ускорения инфляции и ослабления рубля стала мягкая денежно-кредитная политика. По его словам, уже в самое ближайшее время отечественную валюту ждет нормализация.
При этом Центробанк заявлял, что отрицательная динамика курса рубля не повлияла на финансовую стабильность страны.
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