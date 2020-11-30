Эксперты спрогнозировали падение интереса к ипотеке в 2021 году

В 2021 году объем одобренных кредитов сократится на 7,5% до 3,6 — 3,7 триллионов рублей. Доля рефинансирования вырастет до 500−600 миллиардов. При этом средняя ставка может опуститься еще ниже до 6,8 — 7% годовых. Доля кредитов, по которым заемщики начнут допускать просрочку вырастет с 1,6% до 2%.

С выводами исследования согласились в Райффайзенбанке. Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Андрей Спиваков рассказал, что ставка рефинансирования с лета прошлого года потеряла 3,75 процентных пункта. При ставке в кредита 1,5 процентных пункта это станет достаточно чувствительным для заемщиков.

В ВТБ смотрят на ситуацию более спокойно. Там напомнили, что в этом году льготная ипотека с рекордно низкими ставками привела в банки множество новых заемщиков. Но после отмены государственной программы ставки вырастут. В том числе и по рефинансированию.

Специалисты рейтингового агентства АКРА спрогнозировали дальнейшее снижение доходов россиян. Но они отметили, что все решится только после снятия всех ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Они пока не ждут роста просрочки.

Генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков отметил, что потеря интереса к льготной ипотеке заметна уже сейчас. Огромный спрос на недвижимость привел к повышению цен. В итоге льготная ставка перекрылась стоимостью самого объекта. Также многие пока не уверены смогут ли они гасить кредит в ближайшее время, поэтому в следующем году ипотечный рынок будет спокойнее даже при условии сохранения льготной программы.

На этой неделе завершить программу льготной ипотеки призвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. На пленарном заседании Госдумы она предупредила, что дальнейшее продление программы приведет к появлению пузыря на рынке.

Глава ЦБ пояснила, что льготная ипотека помогла улучшить жилищные условия граждан, но привела к росту стоимости недвижимости на первичном рынке. Цены там опережают инфляцию и рост доходов населения. Все это приведет к тому, что жилье станет недоступным даже при низкой ставке.

Риелторы сообщили о резком росте спроса на жилье в новостройках Москвы и области. Их стали скупать жители других регионов. С начала года количество сделок с иногородними выросло на 25%. Вслед за первичным жильем в рост пошел и вторичный рынок. Пока цены на квартиры в этом сегменте выросли только на 2%, но эксперты считают, что они будут прибавлять в стоимости и дальше.