Спрос на вторичное жилье вырос в России

Рост цен на жилье в новостройках переключил внимание покупателей на рынок вторичной недвижимости. Повышенный спрос привел к повышению средней стоимости квадратного метра в готовых квартирах на 2%.

В ноябре средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье составила 89,1 тысячи рублей. Это на 2% больше, чем месяцем ранее. Годовой рост составил 9,2%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦИАН.

Компания «Этажи» заявила, что самый большой рост цен на вторичку зафиксировали в Санкт-Петербурге, где цены за месяц прибавили 6% и средняя цена за квадрат составляет 140,1 тысячи рублей.

На втором месте по росту цен расположился Омск. Там стоимость квадратного метра готового жилья прибавила 4,4% до 55,5 тысяч рублей. В Казани и Нижнем Новгороде рост цены выросли на 3,5 и 3,2% до 89,5 тысяч рублей и 77,6 тысяч рублей за квадратный метр соответственно.

Аналитический центр «Инком-Недвижимость» зафиксировал рост в 2,9% на рынке вторичного жилья Москвы. За один квадратный метр покупателям придется заплатить 237,3 тысячи рублей.

Районами-лидерами по росту цен стали Восточное Дегунино (+6,2% 198,4 тысячи рублей),

Зябликово (+на 5,6%, до 190,7 тысячи рублей), Бирюлево Западное (+ 4,8% 164,9 тысячи рублей).

По словам риэлторов цены выросли в целом по всему рынку вторичного жилья Москвы за исключением Центрального административного округа, где напротив произошел спад цен на 5%. Эксперты объяснили, что это связано с тем, что там почти нет бюджетных предложений.

Повышенный спрос на вторичному рынку жилья привел к тому, что в Москве сократилось число предложений. В сегменте квартир стоимостью до шести миллионов рублей сейчас заключаются только 3% сделок, хотя раньше они составляли 10%.

По мнению специалистов, перед новогодними праздниками и на фоне второй волны коронавирусной инфекции многие сняли свои объявления. Но спрос не угасает, поэтому продавцы повышают цены.

Спрос на новостройки увеличился благодаря жителям регионов, которые стали массово скупать квартиры в новых домах Москвы и Подмосковья. Эксперты утверждали, что количество сделок с иногородними гражданами в этом году выросло на 25%.

Эксперты связали такие изменения на рынке со сложной экономической ситуацией, на которой сказалась пандемия, когда граждане начали вкладывать деньги в недвижимость. Кроме того, продолжает действовать государственная программа по субсидированию ставок по ипотеке.