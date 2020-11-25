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    25 ноября 2020, 14:57

    Набиуллина заявила, что Центробанк допустил снижение доступности жилья

    Полина Петрова

    Председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что регулятор допускает снижение доступности жилья в России. Причиной этого может стать рост цен на первичном рынке, информирует РИА «Новости».
    Набиуллина заявила, что Центробанк допустил снижение доступности жилья

    По ее словам, льготная ипотека хорошо помогла и жителям нашей страны, и застройщикам. Вместе с тем уже заметен рост цен на недвижимость. Он опережает инфляцию и увеличение доходов граждан.

    «В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку», — процитировал Набиуллину сайт RT.

    Она добавила, что завершение антикризисной программы в нужное время позволит уравновесить на рынке спрос и предложение.