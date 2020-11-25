Набиуллина заявила, что Центробанк допустил снижение доступности жилья

По ее словам, льготная ипотека хорошо помогла и жителям нашей страны, и застройщикам. Вместе с тем уже заметен рост цен на недвижимость. Он опережает инфляцию и увеличение доходов граждан.

«В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку», — процитировал Набиуллину сайт RT.

Она добавила, что завершение антикризисной программы в нужное время позволит уравновесить на рынке спрос и предложение.