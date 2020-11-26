Жители регионов стали чаще покупать квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья

Самым большим спросом у региональных покупателей пользуется жилье эконом-класса. Они приобретают его для детей и для сдачи в аренду. При этом 55% тратят на это собственные сбережения, 40% берут в ипотеку, а 5% тратят материнский капитал.

Эксперты связали такие изменения на рынке со сложной экономической ситуацией, на которой сказалась пандемия. Кроме того, продолжает действовать государственная программа по субсидированию ставок по ипотеке.

Риск потратить деньги на долгострой в регионах значительно выше, чем в Москве, поэтому для многих столичная недвижимость — это способ сберечь свои накопления.

Стоимость сделок с участием региональных покупателей не особо отличается в целом по рынку. Для покупки квартиры в Подмосковье жители регионов готовы потратить до пяти миллионов рублей, а за жилье в Москве готовы отдать 15 миллионов.

«Покупатели из граничащих с Подмосковьем областей в основном интересуются локациями, расположенными ближе к своему региону, чтобы в случае необходимости можно было быстро добраться из одного города в другой, остальные рассматривают проекты в пределах старой Москвы», — рассказал заместитель директора Департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков.

Средний возраст покупателей жилья составляет от 35 до 45 лет. Большая часть из них покупает жилье для детей, треть намерена в будущем переехать, а 25% рассматривают покупку квартиры в качестве инвестиции. Они намерены сдавать ее в аренду.

Эксперты компании отметили, что наиболее активной клиентской категорией стали покупатели в возрасте 35−45 лет. Из них 40% приобрели жилье для детей, обучающихся или проживающих в Москве, 35% клиентов запланировали дальнейший переезд в столицу, 25% решили вложить в недвижимость свободные средства, но чтобы квартира не простаивала, сдавать ее в аренду.