Яснее не будет. Россиянам посоветовали не строить прогнозов о курсах валют

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов, отвечая на вопрос «360" о возможных изменениях курса валют в связи с общественно-политической обстановкой, посоветовал не строить прогнозов и «дождаться, пока ситуация на Украине разрешится». Если это произойдет быстро и на финансовом рынке из-за санкций не случится ничего глобального, вроде ареста российских активов и запрета расчетов, «ничего страшного не должно быть», считает эксперт.

«Прогнозы не особенно часто сбываются. На краткосрочный период резервов у нас много, ЦБ способен установить курс доллара и евро тот, который ему кажется правильным. Мне не очень было понятно, когда сегодня на торги то закрыли, то снова открыли, то опять закрыли — странная история. Но это уже на техническую неразбериху можно списать. Давайте дождемся, когда все решится, тогда будет ясно», — прокомментировал Адамидов.

По его мнению, «самое неблагодарное сейчас» — гадать, будут санкции или нет, и если да, то насколько тяжелые.

«Думаю, к 8 марта будет более понятно, недели через полторы», — предположил аналитик.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Минобороны сообщило, что авиация Вооруженных сил Украины, а также военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы выводятся из строя высокоточными средствами поражения. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Позже Минобороны заявило, что средства ПВО Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.

Данные средств российской разведки показали, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции сложивших оружие подразделений украинской армии не подвергаются ударам, заявили в министерстве.

После объявления о начале спецоперации на Донбассе поднялись курсы доллара и евро, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) после 07:00 упал на 11,24%. Евро стал стоить выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года, а доллар — выше 84 рублей впервые с января 2016-го.

Торги на всех рынках приостановила Мосбиржа, а затем и СПБ Биржа.

Евросоюз пообещал ввести санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам.

Ранее влияние возможных новых санкций на цены в России оценили независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов и директор агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.