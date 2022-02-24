Данные средств российской разведки показали, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны РФ написало РИА «Новости».

Министерство добавило, что позиции сложивших оружие подразделений украинской армии не подвергаются ударам. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее 24 февраля ведомство заявило, что средства ПВО Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.

Президент России Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе после того, как нему с просьбой о помощи обратились главы ДНР и ЛНР.