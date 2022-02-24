ЕС введет санкции против стратегических секторов российской экономики

Евросоюз введет санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам. Заявление главы Еврокомиссии процитировал ТАСС.

«Позже сегодня мы представим пакет масштабных и целенаправленных санкций европейским лидерам для их одобрения. Этим пакетом мы нацелимся на стратегические секторы российской экономики, заблокировав им доступ к ключевым технологиям и рынкам. Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации. Кроме того, мы заморозим российские активы в ЕС и закроем доступ российских банков на европейский финансовый рынок», — объявила Урсула фон дер Ляйен.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Позже Минобороны уточнило, что российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Уже вступили в силу санкции ЕС за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. В частности, под ограничения попали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава администрации президента РФ Антон Вайно. Кроме того, в санкционном списке оказались главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и российский журналист Владимир Соловьев. Их обозначили как «российских пропагандистов».

Санкции ввели и против лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Евросоюз отметил, что он был одним из российских парламентариев, которые предложили президенту России Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР. В общей сложности под ограничения попали 351 депутат Госдумы, проголосовавший за признание республик, а также более 20 физлиц и организаций.

Попавшим в список людям запрещается въезжать на территорию Евросоюза. Их активы, которые там находятся, замораживают. Также ЕС замораживает активы организаций в пределах своих границ. А гражданам и организациям союза запрещают передавать средства тем, кто находится в списках.