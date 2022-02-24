Эксперты оценили влияние возможных новых санкций на цены в России

Новые антироссийские санкции, если их введут, вряд ли сильно скажутся на ценах, считает независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Он напомнил «360» о развитии импортозамещения в России.

«Мы многое уже делаем внутри страны. Может, какие-то поставки овощей и фруктов будут приостановлены, хотя большое их количество мы сейчас импортируем из неевропейских стран. Что касается предметов быта, там превалирует Китай, который вряд ли будет во всем этом задействован. В общем, на ассортименте это не сильно скажется. Все так или иначе жизнеспособно», — отметил Афиногенов.

Санкции «не будут чем-то уникальным — их уже достаточно накопилось за это время», напомнил он.

Эксперт, однако, не исключил, что на цены могут повлиять решения собственников сетей.

«Ситуация с курсом рубля может заставить владельцев сетей пересматривать цены, чтобы сохранить интерес к своим предприятиям со стороны европейских акционеров. Но если не будет откровенных спекулятивных манипуляций с рынком, не будет и никакой сложной ситуации», — считает Александр Анфиногенов.

Директор агентства «Рыбсеть» Полина Кирова, отвечая на вопрос о влиянии вероятных санкций, справедливо заметила: все зависит от того, какие именно ограничения будут вводиться.

«Будут ли санкции затрагивать продукты питания, пока непонятно. И вопрос в длительности операции. Если это затянется на месяцы или на какие-то еще более долгие сроки и курс будет стабильно высоким, то, естественно, мы в долгосрочном периоде будем видеть большое повышение цен. Вероятно, упаковка, доставка, логистика будут дорожать, как и все производные самой продукции, это приведет к повышению цен на продукты».

Ранее Евросоюз пообещал ввести санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам.