Деньги 05 апреля 2024, 06:28 Япония запретила поставлять в Россию машинное масло и трубы для нефтепроводов Минэкономики Японии объявило о запрете на экспорт в Россию 164 категорий товаров РИА «Новости»

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Правительство Японии расширило антироссийские санкции. В запрещенный к экспорту список внесли 164 категории товаров, в том числе автомобильные двигатели и машинное масло, сообщили «Известия» со ссылкой на заявление Минэкономики страны.

Японским компаниям запретили поставлять в Россию нитроцеллюлозу, машинное масло, литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, автомобильные двигатели и другие товары. Всего в черный список внесли 164 категории. Ограничения вступят в силу 17 апреля.

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Одновременно запретили импорт российских непромышленных алмазов от одного карата. Он вступит в силу позднее, 10 мая.

США и Канада ограничили ввоз алмазов и бриллиантов из России. Европейские трейдеры выступили против таких санкций. Проверка камней в Антверпене потребовала новых расходов и больше времени на доставку.