Мир 15 декабря 2023, 07:30 Япония ввела санкции против 57 российских компаний Минэкономики Японии ввело санкций против 57 российских компаний Unsplash

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Власти Японии расширили российский санкционный список. Ограничение ввели против 57 компаний из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минэкономики Японии.

Санкции вступят в силу 22 декабря. В список включили 57 российских компаний, а также две из Объединенных Арабских Эмиратов, одну сирийскую и две узбекистанские организации.

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Среди российских компаний под ограничения попали Уральский завод гражданской авиации, Ростовский НИИ радиосвязи, 150-й и 810-й Авиационные ремонтные заводы и другие предприятия.

С учетом обновления в списке санкций оказались 494 российские компании. В отношении иностранных организаций ограничения вступят в силу с 27 декабря.

Также с 1 января власти Японии запретят импорт отечественных непромышленных алмазов. Подобное ограничение после Нового года планируют ввести в Великобритании. Министерство иностранных дел страны собирается запретить импорт российских алмазов.