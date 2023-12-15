15 декабря 2023, 07:30
Япония ввела санкции против 57 российских компаний
Минэкономики Японии ввело санкций против 57 российских компаний
Власти Японии расширили российский санкционный список. Ограничение ввели против 57 компаний из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минэкономики Японии.
Санкции вступят в силу 22 декабря. В список включили 57 российских компаний, а также две из Объединенных Арабских Эмиратов, одну сирийскую и две узбекистанские организации.
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Среди российских компаний под ограничения попали Уральский завод гражданской авиации, Ростовский НИИ радиосвязи, 150-й и 810-й Авиационные ремонтные заводы и другие предприятия.
С учетом обновления в списке санкций оказались 494 российские компании. В отношении иностранных организаций ограничения вступят в силу с 27 декабря.
Также с 1 января власти Японии запретят импорт отечественных непромышленных алмазов. Подобное ограничение после Нового года планируют ввести в Великобритании. Министерство иностранных дел страны собирается запретить импорт российских алмазов.
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