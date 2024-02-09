Мир 09 февраля 2024, 02:40 Алмазы и бриллианты из России запретят ввозить в США США с марта запретят ввоз алмазов и бриллиантов из России Freepik

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США с 1 марта введут запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генеральную лицензию американского Минфина.

Решение приняли по результатам консультаций с государственным департаментом, Министерством торговли и Министерством внутренней безопасности.

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Также с 1 марта запретят импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, с 1 сентября — 0,5 карата.

В мае прошлого года США запретили ввоз в Россию более 1200 товарных позиций, в том числе смартфонов, а такде других электронных товаров и бытовой техники. Кроме этого, санкционные ограничения ввели против концерна «Аврора», казанского порохового завода, Тульского машиностроительного завода и других предприятий.