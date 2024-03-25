Мир 25 марта 2024, 07:28 Санкции против российских алмазов назвали ошибкой The Times: европейские ювелиры жалуются на ограничения из-за алмазов из России РИА «Новости»

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Трейдеры в Европы назвали вызывающим хаос и абсурдным санкционное законодательство ЕС против российских алмазов. Об этом сообщила газета The Times.

Авторы издания напомнили, что теперь все поступающие в страны сообщества алмазы сначала проходят проверку на происхождение в Антверпене. Но результатом такого решения стали дополнительные расходы, длительные задержки и недовольные клиенты. Если ранее на выполнение заказа уходило порядка двух суток, то сейчас — до нескольких недель.

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«Около десяти компаний заявили мне, что из-за новых правил планируют переезд в Индию или Дубай», — рассказал финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена.

При этом США и Великобритания отказались от такой схемы, они разрешили производителям самостоятельно проверять страну происхождения алмазов.

С 1 января вступили в силу ограничения на импорт российских алмазов в ЕС и страны «Большой семерки». МИД России заявлял, что подготовит адекватный ответ на эти санкции.