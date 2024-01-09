09 января 2024, 14:33
Индекс РТС превысил декабрьскую планку
Индекс РТС впервые с 1 декабря поднялся выше 1100 пунктов
На фоне укрепления рубля 9 января индекс РТС (RTSI) превысил максимум с начала декабря прошлого года. Он составил более 1100 пунктов, сообщил РБК.
По состоянию на 13:27 один из двух основных индексов российского рынка ценных бумаг возрос на 1,1% и достиг 1101,69 пункта. В последней раз индекс РТС поднимался выше 1100 пунктов 1 декабря. Специалисты издания связали рост этого показателя с укреплением рубля. Днем курс доллара опустился на 1,1% до 90,15 рубля.
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Вторым важным показателем отечественного рынка бумаг стал рублевый индекс Мосбиржи. Он опустился на 0,22% — до 3151,63 пункта.
Худший со времен пандемии год пережила американская валюта. Доллар особенно подешевел в четвертом квартале прошедщего года. Антирекорд побила украинская гривна. Она опустилась до 38 за доллар. Инвестстратег Александр Бахтин заявил, что рубль после новогодних праздников сохранит волатильность.
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