Мир 29 декабря 2023, 09:28 Курс украинской гривны побил антирекорд Страна.ua: курс доллара на Украине впервые превысил 38 гривен Unsplash

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Курс украинской гривны из-за девальвации на валютном межбанковском рынке упал до 38 за доллар. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны», — указали в издании.

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Финансовый аналитик дал «Стране.ua» интервью, в котором подробно рассказал о причинах девальвации гривны. По его словам, на курс повлияли действия властей и негативное отношение украинцев к новому законопроекту о мобилизации.

«Все понимают, что без внешней помощи нужно справляться самим, что будет непросто. Есть запрос государства на девальвацию гривны, чтобы выгоднее конвертировать ранее полученную помощь в валюте», — указал эксперт.

В издании «Обозреватель» отметили, что украинская валюта побила свой исторический антирекорд по отношению к доллару — на 29 декабря он составил 37,98 гривны. С начала декабря доллар стал дороже на 1,63 гривны.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк пожаловался, что стране не хватает денег на мобилизацию 500 тысяч человек. Он добавил, что оборонный бюджет Украины по сравнению с прошлым годом сократился на 300 миллиардов гривен.