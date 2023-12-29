Деньги 29 декабря 2023, 16:31 Уходящий год стал худшим для доллара со времен пандемии Bloomberg: американский доллар пережил худший со времен пандемии год Unsplash

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Доллар США пережил худший год со времен пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Спад валюты произошел из-за растущих ставок на то, что Федеральная резервная система США смягчит денежно-кредитную политику по причине замедления роста внутреннего валового продукта.

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«Это снижает привлекательность доллара», — отметили авторы материала.

Наиболее резкий спад доллара пришелся на четвертый квартал 2023 года. Ослабление валюты продолжится и в следующем году, предположила шведский эксперт Аманда Сандстрем. Однако у доллара есть возможность отыграть позиции перед выборами президента США.

Антирекорд побила и украинская валюта. Курс гривны упал до 38 за доллар. На это повлияли действия властей и негативное отношение украинцев к новому проекту закона о мобилизации в стране.

Накануне российский рубль усилил рост. Это произошло после сообщений о запланированных валютных операциях Центробанка в первом полугодии 2024 года.