Деньги 09 января 2024, 04:26 Инвестстратег рассказал, что ждет курс рубля после праздников Инвестстратег Бахтин: рубль сохранит волатильность поле праздников Pixabay

Читать 360tv в

Рубль сохранит свою волатильность в первую неделю торгов после новогодних праздников, заявил агентству «Прайм» инвестиционный стратег Александр Бахтин. По его прогнозу, российская валюта останется в диапазоне до 92,5 рубля за доллар.

Бахтин заявил, что после выходных активность на рынке начнет возрастать, из-за чего курс валюты будет колебаться и окажется подвержен импульсам. Основным краткосрочным фактором для российской валюты эксперт назвал сравнительно невысокую ликвидность.

Реклама

В первые месяцы года укреплению рубля поспособствуют жесткая денежно-кредитная политика и более активная продажа валюты Центробанком. Однако эффект может свести на нет сокращение топливной выручки, связанное со снижением спроса и падением цен на нефть.

Бахтин предположил, что к концу января курс закрепится на отметке в 90 рублей за доллар. Однако стратег предупредил, что на валютный рынок могут повлиять внезапные геополитические события или решения ЦБ.

Первый день торгов на Мосбирже прошел 4 января и ознаменовался падением российской валюты по отношению к доллару и евро.