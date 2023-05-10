Деньги 10 мая 2023, 09:24 Импорт в Швецию из России на фоне санкций сократили почти на 100% Швеция сильней остальных стран Евросоюза сократила закупки товаров в России РИА «Новости»

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С марта 2022 года объем импорта товаров в Швецию из России сократился на 90%. Это самое значительное снижение закупок из-за санкций в Евросоюзе, сообщил ТАСС со ссылкой на шведское управление внешней торговли.

Чиновники сопоставили данные европейского агентства Евростат за период действия санкций с марта 2022 года по февраль 2023 года, которые ввели из-за проведения спецоперации на Украине. Если в целом Евросоюз сократил закупки товаров из России на 5%, то отдельно взятая Швеция — на 90%, с 2,3 миллиарда до 240 миллионов евро. В управлении заявили, что даже без учета нефти и газа в процентном соотношении это самое большое падение во всем ЕС.

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«Это очевидный тренд, что шведские компании сокращают импорт из России. <…> Если тенденция продолжится, скоро [импорт] вообще прекратится», — предупредил аналитик Нильс Норель.

В отличие от Швеции, некоторые страны, наоборот, нарастили импорт из России более чем на 100%. Такой прирост Евростат зафиксировал у Кипра, Словении и Венгрии. Наибольшая часть закупок пришлась на энергоресурсы.

Россия сократила поставки нефти в Евросоюз по трубопроводам на две трети. Морские перевозки, на которые ввели потолок цен, компенсировали его только частично, заявил вице-премьер Александр Новак. Добычу сократят на 500 тысяч баррелей ежесуточно.