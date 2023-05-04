Мир 04 мая 2023, 11:21 Россия более чем на две трети сократила трубопроводные поставки нефти в ЕС — Новак Вице-премьер Новак: Россия сократила трубопроводные поставки нефти в ЕС на две трети РИА «Новости»

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Россия существенно снизила уровень поставок нефти в Европейский союз. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, написал ТАСС.

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что зарубежные СМИ спекулируют на теме, заявляя о росе экспорта нефти по итогам мониторинга морских отгрузок.

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«Журналистами не учитывается факт существенного сокращения трубопроводных поставок в ЕС более чем на 2/3, который был лишь частично компенсирован морским экспортом», — сказал Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что страна сократит добычу нефти до 500 тысяч баррелей в сутки.

Ежемесячные и ежегодные данные о добыче нефти и газа в России временно прекратили публиковать в открытом доступе. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. РФ также начала переход на расчеты за энергоресурсы в национальные валюты. В КНР за газ и нефть уже частично рассчитываются юанями, есть расчеты и в рублях.