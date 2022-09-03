Мир 03 сентября 2022, 20:10 Поделиться Telegram

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Viber Предел цен не остановит поставки нефти и газа из России. Без энергоресурсов мир впадет в шок Аналитик Баженов: предельные цены на нефть не скажутся на доходах России РИА «Новости»

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Министры финансов стран G7 объявили о введении предельных цен на покупку российской нефти. Во сколько именно они оценили баррель Urals, пока не известно. Ограничивать цену на топливо предложили запретом страхования танкеров, если российское топливо окажется выше установленной цены. Авторы заявления отметили, что это должно сократить доходы России. Реальность таких последствий сочли фантастической.

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Пробиваемый потолок

Об идее введения ценового предела на покупку российской нефти первым сообщило правительство Великобритании, раскрыв детали предлагаемой инициативы.

Страна наряду с США и Канадой, которые также входят в G7, ввела эмбарго на российскую нефть чуть ли не раньше всех. Еще три участника «Большой семерки» — Германия, Франция и Италия — вместе со всем Евросоюзом планируют отказаться от российской нефти со следующего года.

Немецкий Минфин призвал остальные страны — получатели российской нефти присоединиться и создать единую коалицию. В ведомстве уточнили, что при выработке предельной стоимости нефти цена должна устроить всех участников объединения.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что потолок цены на российскую нефть не только ограничит приток денег в Россию, но и приведет к снижению цен на энергоносители по всему миру.

Вице-премьер Александр Новак заранее предупредил участников заседания G7, что Россия не станет продавать нефть ниже рыночной стоимости странам и компаниям, которые примут решение о предельной цене.

Он подчеркнул, что решение приведет к дестабилизации всего нефтяного рынка.

Энергетический шок

Основными покупателями российской нефти сегодня являются страны Азии: это Индия и Китай. Также сильно вырос экспорт в страны Средиземноморского и Черноморского регионов. Поставки нефти в страны Европы значительно упали. Об этом «360» рассказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Эксперт подчеркнул, что пока сложно прогнозировать, как будет соблюдаться и насколько легко будет обходить меру по предельной цене на нефть. Непонятно, как быть с странами, которые зависят от экспорта топлива.

«Все зависит от позиции российских поставщиков. Если наша нефть полностью уйдет с рынка, то цены значительно вырастут, что приведет к шоку. Но здесь все зависит от того, как долго такая ситуация будет продолжаться», — заявил Баженов.

Он добавил, что важно смотреть на планку цены, которую готовятся установить страны G7. Слишком низкая оставит зависимые страны без поставок российской нефти. Слишком высокая сгладит весь эффект от этой меры.

«У нас цена отсечения была 40 долларов за баррель. Даже с учетом дисконта, с которым Россия сейчас продает нефть, никакого убытка нет. Даже если это будет 50-60 долларов за баррель — это вполне устраивающая Россию цена», — подчеркнул специалист.

Баженов отметил, что сама идея о предельных ценах на российскую нефть остается пока на уровне деклараций. Но даже в таких условиях Россия может увеличить поставки нефти в страны Азии. Сделать это проще, чем с газом.

Газовый предел

Неожиданное заявление о введении дополнительных санкций против российского энергетического сектора сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она предложила по аналогии с нефтью ввести предельные цены на российский газ. Такое решение должны принять все страны Евросоюза единогласно. По мнению главы Еврокомиссии, это решение должно помешать росту цен на энергоноситель.

После начала специальной военной операции поставки российского газа в Европу упали до исторических минимумов. «Газпром» сократил прокачку по трубопроводу «Северный поток» из-за невозможности ремонта турбин. Этому мешают введенные санкции. В ходе проверки последнего подкачивающего агрегата выявили неисправности, и без их устранения трубопровод работать не сможет.

На заявление фон дер Ляйен ответил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что страны Евросоюза могут полностью лишиться поставок энергоносителя из России.

«Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — написал он.

С такой позицией согласился политический советник Сергей Маркелов. В беседе с «360» он подчеркнул, что давление на российскую энергетику стало последним Рубиконом Европейского союза, после которого возврата уже не будет, а последствия от решений политиков лягут на плечи простых людей.

«Комфортной жизни в Европе теперь долго не будет. <…> Я думаю, что к зиме мы услышим о новых отставках лидеров стран Евросоюза и увидим неожиданные результаты странных осенних и весенних выборов», — резюмировал он.

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