Власть 04 мая 2023, 11:05 Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки Вице-премьер Новак: Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки РИА «Новости»

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Россия сейчас занялась уменьшением добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от уровня февраля 2023-го. Мониторинг планируют вести по независимым источникам. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак, сообщил ТАСС.

«Целевой уровень добровольного сокращения добычи составляет 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня до конца 2023 года Мониторинг будет вестись по независимым источникам», — сказал Новак.

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Ранее вице-премьер не уточнял период, от которого следует вести отсчет уровня сокращения. По его словам, данный вопрос необходимо уточнить. Новак подтвердил, что Россия намерена и дальше сокращать добычи нефти.

Он отметил, что РФ больше чем на две трети уменьшила трубопроводные поставки нефти в Евросоюз, которые только частично компенсированы экспортом по морю. Ранее офис президента Украины выступил с идеей направлять российский газ в Евросоюз с помощью украинской газотранспортной системы.